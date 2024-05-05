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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير أمني: الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بالسلام في المنطقة

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية
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قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن المجتمع الدولي غير واضح في التعاطي مع الفعاليات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري أو حرب الإبادة الشاملة التي تخوضها في غزة، وتحديدا في قتل الحياة والبشر والأطفال والنساء، وبالتالي التعاطي يبدو ناقصا حتى في آلية محكمة العدل العليا أو أروقة مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن هناك تحركات إيجابية وبوادر يفرضها واقع الشارع في الغرب أو أمريكا مثل الاحتجاجات الطلابية أو واقع يفرض على السياسة الأمريكية بأخذها في الاعتبارات قضايا كثيرة لكن حتى وإن بدت تأثيرها محدود لكن موجودة على هذا الواقع.

وتابع: "العالم مشغولا أمام تصرفات حكومة إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية الحالية  تعتبر حكومة أزمات حتى قبل حتى 7 أكتوبر، وتشكلت من اليمين المتطرف ورموز دينية متشددة شكلوا اتفاقا واضحا في العديد من القضايا وآخر ما يهمهم في هذا الموضوع اتفاق السلام بالمنطقة، ولازالت الأطماع التوسعية موجودة في إسرائيل".

محسن الشوبكي الخبير الأمني والاستراتيجي التهجير القسري حرب الإبادة الشاملة التي تخوضها في غزة