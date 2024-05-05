الأمن يضبط المتهم بفيديو قيادة دراجة نارية بحركات استعراضية ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية ببورسعيد، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها " بدون رخصة قيادة ، ورخصة التسيير منتهية " .

جرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المذكور والدراجة النارية .