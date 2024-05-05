للتهنئة بالعيد .. الانبا تادرس يستقبل محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة

فى رحاب قاعة أم النور بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد ، استقبل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الامير تادرس الشطبى والقديس موسى الاسود بسرابيوم ، ولفيف من الاباء كهنة الايبارشية صباح اليوم واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والمطران ناركيسوس لكنيسه الروم الارثوذكس على ايبارشيه بورسعيد ودمياط والمنصورة والقنطرة شرق ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

شارك فى الحضور وتقديم التهانى لفيف من القيادات الامنية والتنفذية والسياسيه والتعليميه ، وممثلوا الاحزاب بالمحافظة ، بجانب عدد من الائمة والشيوخ والشخصيات العامة

دارت خلال الزيارة حوارات ودية وتبادل الحضور كلمات التهنئة والأمنيات الطيبة للوطن التى تحث على روح المحبة والمودة وترابط أبناء المحافظة

ومن جانبه تقدم الانبا تادرس بالشكر للحضورعلى محبتهم ومشاعرهم الطيبة وتهنئتهم بالعيد متمنيا سلامة بلادنا مصر، وأن يعطى الله قوة وحكمة ومعونة للمسؤولين