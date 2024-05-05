رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة المنوفية خلال احتفالات عيد القيامة

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية على استعداد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة ورفع درجة الاستعداد بهما خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم .

كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بالأقسام الطبية المختلفة ،وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهدالكبد؛ لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام .

وأكد القاصد على توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.