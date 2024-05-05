غدا.. قصور الثقافة تطلق "ملتقى الجنوب الأول للرسم والتصوير"

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الاثنين، فعاليات ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى ١٦ مايو الحالي.

يشارك في الملتقى 15 فنانا هم: وليد طارق، يوسف محمود، منى محمود، نور الإسلام الشامي، أحمد الشامي، صلاح شعبان، فاطمة رمضان، هاني عبد الله، أنيس الزغبي، محمد عبد الرحيم، محسن أبو العزم، شعبان الحسيني، عيد جابر، ولاء أبو العينين، وريهام عبد الناصر.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، وسيتم تنظيم معرض فني بالقاهرة نتاج الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين وذلك خلال الفترة المقبلة.

يأتي ملتقى مراسم الجنوب الأول في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بمناطق الشلاتين وأبو رماد وحلايب، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر.