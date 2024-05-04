سرقة الكهرباء.. جريمة عقوبتها الحبس والغرامة مع رد قيمة الاستهلاك مضاعفة

انتشرت خلال الاونة الاخيرة جرائم سرقة التيار الكهربائي في العديد من محافظات مصر، حيث تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع مباحث الكهرباء بجولات مكثفة لسرعة ضبط المتعدين علي شبكات الكهرباء، حيث تستهدف هذه الحملات وقف ومنع هذه التعديات والتي تتسبب في استمرار الانقطاعات نتيجة أعمال فنية ناتجة عن كثرة الأحمال غير المخطط لها علي الشبكة والتي تنتج عن هذه السرقات.

و فرض قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تزيد علي 100 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي .

فيما يطالب سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة الي سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصي ، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد علي 200 الف جنيه أو بإحدي العقوبتين وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثليّ قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.