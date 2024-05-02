جامعة العريش تُطلق مبادرة لتعزيز ثقافة التغذية الصحية بين الطلاب

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، نفذت الدكتورة إيمان الحجار، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، ورشة عمل بعنوان "التصنيع الغذائي المنزلي".

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بإن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز ثقافة التغذية الصحية بين الطلاب، وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم في صنع طعامهم الخاص، كما أشار إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تفيد الطلاب وتساهم في تنمية مهاراتهم وجدارتهم.

وأشار الدكتور مروان مصطفى حسن، عميد الكلية، أن الورشة ركزت على موضوع هام للغاية، وهو التصنيع الغذائي المنزلي، الذي أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أشار إلى أن الورشة قدمت للطلاب معلومات عملية ونصائح قيمة.

وأخيرًا، أكدت الدكتورة إيمان الحجار، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، على أهمية التصنيع الغذائي المنزلي في الحفاظ على صحة أفراد الأسرة، كما شجعت الطلاب على تطبيق ما تعلموه في الورشة في حياتهم اليومية.