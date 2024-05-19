الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بثنائية في الشوط الأول

سيطر ليفربول على الشوط الأول من مباراته ضد ولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم بثنائية نظيفة.

دخل ليفربول المباراة بضغط مكثف منذ الدقائق الأولى، سعيا لتقديم وداع لائق للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي يخوض آخر مباراة له مع الريدز.

ولم تنتظر الجماهير طويلا لرؤية أول الأهداف، حيث نجح أليكسيس ماك اليستير في هز شباك ولفرهامبتون في الدقيقة 34، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وواصل ليفربول ضغطه على مرمى الضيف، ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40، عن طريق جاريل كوانساه.

وتألق خط دفاع ليفربول بقيادة فيرجيل فان دايك في صد هجمات ولفرهامبتون القليلة، وحافظ على نظافة شباكه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إيندو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وبدأ ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.