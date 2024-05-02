الأمن يكشف تفاصيل مقتل عنصرين في تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة، من كشف ملابسات واقعة مقتل اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص في السرقة بالإكراه.



وقال بيان أمني: “فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها جثتى عاطلَين - مقيمان بمحافظة القليوبية بهما جروح طعنية متفرقة”.

بالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية إلى قيام "المتوفيان" بالإشتراك مع (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بالإكراه، كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان باستدراج (تاجر سجائر ونجله - مقيمان بمحافظة الغربية) بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر المذكور وراء إرتكاب واقعة مقتلهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وتاجر السجائر ونجله، وبمواجهة نجل التاجر مصاب (برش خرطوش وكدمات بالرأس) قرر بقيام أفراد التشكيل باستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء منهما على (مبلغ مالى- هاتف محمول "خاص بوالده") ولدى مقاومته لهم ، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثاً إصابته والتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته، إلا أنه تمكن من إستخلاص سكين من المتوفى الآخر وطعنهما فأودى بحياتهما، وفر باقى عناصر التشكيل هاربين مُستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها في الطريق العام.

بمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليهم – بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض) (المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.