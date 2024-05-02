توريد 98 ألف طن قمح بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إستلام 98 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، خلال موسم الحصاد الحالى، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة قد أتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما فى ذلك توفير مراكز إستلام القمح فى جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين فى الوقت المحدد، لافتًا أن المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال، دون أى معوقات.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.. مكلفاً باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة علي مستوى مدن ومراكز كفرالشيخ.

وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ، إن المديرية تستهدف توريد 200 ألف طن قمح بكفر الشيخ هذا العام.