فتح باب المشاركة للنسخة الثالثة لجائزة أسماء صديق للرواية الأولى في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 33، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، جلسة حوارية نظمتها "جائزة أسماء صديق للرواية الأولى" بالتعاون مع الملتقى الأدبي، تحدثت فيها أسماء صديق رئيسة الجائزة، عن مبادرة إطلاق هذه الجائزة والظروف التي هيأت لإطلاقها والأطراف التي ساهمت في إنجاحها.

وافتتحت أسماء صديق الجلسة بتوجيه الشكر لمركز أبوظبي للغة العربية على دوره في إثراء الساحة الثقافية ودعم دور النشر وتعزيز القراءة لدى مختلف الشرائح في دولة الإمارات، ثم قدمت درعاً تكريمياً للمركز.

وتحدث في الجلسة أعضاء لجنة التحكيم في الجائزة وهم: الناشرة رنا إدريس مديرة دار الآداب للنشر، والدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب المقارن والناقد والمترجم محمد آيت حنا، بالإضافة إلى أمينة الجائزة الدكتورة عزة جلال هاشم، عضوة صالون الملتقى، حيث تحدث كل منهم عن دوره في الجائزة، موضحين أهم شروط المشاركة فيها، وعوامل قبول المشاركات، وقوانين النشر، وآلية تحكيم الجائزة، من حيث استقبال وتقسيم وتنظيم المشاركات والتنسيق بين المحكمين واللجان وعضوات الصالون.

وأوضحت أسماء صديقي أن الجائزة أعلنت الكاتب الصومالي صالح ديما فائزاً في النسخة الثانية منها عن روايته الأولى "مواسم القرابين" من بين ثلاثة مرشحين رئيسين، مضيفة أن 149 رواية دخلت عملية التحكيم توافقت مع شروط الجائزة التي ينظمها صالون الملتقى الأدبي بالتعاون مع دار الآداب للنشر، حيث شهدت النسخة الثانية من الجائزة مشاركة واسعة، إذ بلغ عدد رسائل البريد الالكتروني المشاركة 594 رسالة، وهو ما يقدر بأكثر من 9 أضعاف ما وصل لأمانة الجائزة في النسخة الأولى منها، ودخل في عملية التحكيم 149 رواية بواقع 25% من إجمالي ما وصل.

وأشارت أسماء إلى أن القائمة القصيرة اشتملت على 3 روايات، من الصومال وليبيا والجزائر، لتفوز بالجائزة الرواية الصومالية التي كتبها صالح ديما.



وصالح ديما هو كاتب وأديب صومالي من مواليد مدينة كيسمايو عام 1980، والرواية الفائزة هي أولى رواياته، وسيحصل ديما على جائزة نقدية قدرها 10 ألاف دولار أمريكي، كما ستُنشر الرواية باللغة العربية، بالتعاون مع دار الآداب، وستتولى الدار ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية، وعبر صالح ديما عن سعادته بالحصول على الجائزة، كما تحدث عن تجربته مع الكتابة.



في نهاية الجلسة أعلنت أسماء صديقي ولجنة التحكيم فتح باب المشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة.