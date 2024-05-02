إحالة ربة منزل للجنح بتهمة سرقة مبلغ مالي بالشرابية

قررت نيابة الشرابية إحالة ربة منزل للجنح في سرقة مبلغ من داخل مسكن مخدومها.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغا من مواطنة تفيد سرقة مسكنها، ولم تتهم أحدا، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمة س ج.م داخل مسكنها، وبتفتيشها عثر على مبلغ مالي بحوزتها.

واعترفت المتهمة بسرقة المبلع المالي أثناء تنظيف المسكن، وتم بارشادها ضبط المبلغ المسروق المستولى عليه و3 هواتف محمول وسماعة بمحل سكن المجني عليها، وتعرفت عليها واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.