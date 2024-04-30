ماهو مرض السحايا ولماذا يعد خطرا على البشر؟

مرض السحايا من الأمراض الخطيرة على البشر وربما لا يعرف الكثير من الناس عنه من اسباب الاصابة واعراضه وطرق التعامل معه، فهو عدوى فيروسية او بكتيرية او فطرية نادرة تؤثر على الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا والتي تغطي الدماغ والحبل الشوكي والتهاب السحايا الفيروسي اكثر شيوعا من الشكل البكتيري وأقل خطورة ولكن ليس دائما، والتهاب السحايا بكتريا المكورات السحائية وهي السبب الرئيسي لطفح التهاب السحايا المميز.



ومن اعراض المرض بعد انتشار البكتريا في الجسم:

-الحاق الضرر بالاوعية الدموية وتبدأ بتسريب الدم الذي يتجمع في الانسجة المحيطة ويصبح مرئيا على الجلد.

-يظهر طفح جلدي وكانه وخز دبوس باللون الاحمر على الجلد.

-قد يكون من الصعب اكتشاف البقع على البشرة الداكنة لذا يجب فحص المناطق المختلفة في الجسم مثل راحة اليدين والقدمين والبطن وسقف الفم وباطن الجفون.

-قد يصاب الشخص بالتهاب السحايا دون ان يصاب بالطفح الجلدي ولكن الطفح علامة على مرض خطير ويحتاج المصاب لمساعدة طبية فورية.

-الحمى من اعراض المرض وتظهر بشكل مفاجيء.

-الصداع والارتباك والخدر في الوجه.

-حساسية للضوء.

-تيبس الرقبة وصعوبة في الحركة.

-اضطراب المعدة والقيء.

-صداع شديد وغثيان.

-صعوبة في التركيز.

-نوبات ونعاس وصعوبة في الاستيقاظ.

-فقدان الشهية وقلة العطش.





-اسباب التهاب السحايا:

ناتج عن عدوى بكتيرية او فيروسية.

اضطرابات المناعة الذاتية.

ادوية علاج السرطان.

مرض الزهري والدرن.

بعض النساء الحوامل معرضة للاصابة.





-مضاعفات التهاب السحايا:

تلف في الدماغ والسكتة الدماغية.

فقدان السمع.

مشاكل في الذاكرة.

النوبات.

صعوبة في المشي او الشلل.

فشل كلوي.





-علاج مرض السحايا:

العلاج بالمضادات الحيوية.

قد يختفي التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه.

يحتاج المريض الى الراحة في السرير.

شرب الكثير من السوائل.

تناول ادوية لتخفيف الالم.

ادوية مضادة للفيروسات مثل الهريس والانفلونزا.

ادوية مضادة للفطريات لعلاج التهاب السحايا الفطري.

المرض المزمن منه يتم علاج السبب الاساسي اولا مثل العدوى الفطرية ومشاكل المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل.





طرق الوقاية من مرض السحايا:

تجنب العدوى الفيروسية والبكتريا المسببة التي تنتقل من الاخرين عند السعال او العطس او التقبيل ومشاركة فرشاة الاسنان وادوات تناول الطعام.

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

عدم مشاركة ادوات التجميل والاكل.

ممارسة الرياضة.

تناول عداء صحي.

النوم لساعات كافية ليلا.

طهي الطعام جيدا وتجنب الاطعمة الغير مطبوخة جيدا.