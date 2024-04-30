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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسرائيل تهدد حزب الله: الانسحاب أو احتلال أجزاء من جنوب لبنان

جانب من التوترات
جانب من التوترات بجنوب لبنان
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هددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، في حال عدم انسحاب حزب الله من المنطقة.

ووفقًا لتقرير للقناة 12 الإسرائيلية، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه بأن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة" مع حزب الله إذا لم ينسحب من الجنوب اللبناني.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستخوض معركة ضد حزب الله في كل مناطق لبنان، مشيرًا إلى نية إسرائيل في احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، وتحويلها إلى مناطق أمنية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

يتزامن هذا التهديد مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما يزيد من حدة الاستعدادات العسكرية ويخلق مشهدًا مأساويًا في المنطقة.

إسرائيل حزب الله جنوب لبنان