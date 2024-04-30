مصطفى مدبولي: نتطلع لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية زيارة نظيره البيلاروسي، إلى مصر في تعزيز العلاقات الثنائية فى كل المجالات، لافتا إلى ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصطفى مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانيات بيلاروسيا فى إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات كبيرة.

وتابع: "نتطلع في المرحلة المقبلة لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية الوافدة للبلاد وكذلك السياحة المصرية لبيلاروسيا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر توفر مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين.