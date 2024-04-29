حماية المستهلك: متابعة الأسواق والسلع بمحافظة الغربية بعد التخفيضات السعرية الأخيرة

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محافظة الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة اقتصادياً، لذا نسعى دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق جاء ذلك خلال متابعة الأسواق وأسعار السلع بمحافظة الغربية، لمتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.

وأشاد السجيني بمنظومة المنافذ التي إقامتها المحافظة لإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، لافتا إلى أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأكد أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلي أنه لازال بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز والمحافظ بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وضرورة أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/ ، كما يُمكنكم الاطلاع على الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.