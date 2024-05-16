جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024





أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية أن تصنيف The Center for World University Rankings (CWUR) الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2024 أظهر تقدم جامعة المنوفية حيث حققت الجامعة المركز 1548 على مستوى العالم بين 20966 جامعة مشاركة كما حققت الجامعة المركز الثالث عشر محليًا من بين 20 جامعة مصرية.

وقد أشاد الدكتور أحمد القاصد بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي ومحلي علي مستوى الجامعات مؤكدا أن الجامعة اتخذت خطي جيدة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى متقدم من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأكد القاصد علي أن الجامعة تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلًا عن توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر للوصول إلى مستوى أفضل علي مستوى الجامعات العالمية، لافتا إلي أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "CWUR" يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويتم استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي.

كما أشاد الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بما حققته الجامعة من تقدم في هذا التصنيف، مؤكداً أن الجهد المبذول لتحسين البحث العلمي له أكبر الأثر في تحقيق مراكز متميزة في التصنيفات العالمية، مشيرا إلي أن الجامعة تضع على قائمة أولوياتها البحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية موضحا أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى لاستراتيجيةوالخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.