الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق النار أمس الأربعاء.

كما أعربت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - عن تعاطفها مع أسرة فيكو في أعقاب هذا الهجوم.

وكانت الحكومة في سلوفاكيا قد أعلنت أمس تعرض رئيس الوزراء روبرت فيكو لمحاولة اغتيال في بلدة "هاندلوفا" عقب اجتماع حكومي، موضحة أنه تم القبض على منفذ الهجوم ونقل فيكو إلى المستشفى.

