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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الاستمرار في منصبه، بعد أيام من التفكير.


وقال سانشيز- في خطاب متلفز، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية- "قررت الاستمرار بقوة أكبر على رأس الحكومة الإسبانية".


وكان سانشيز قد أعلن بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، أنه سيفكر في إمكانية تقديم استقالته، بعد فتح تحقيق ضد زوجته بيجونيا جوميز، بتهمة استغلال النفوذ والفساد.


وكانت الادعاءات ضد جوميز، والتي لا تتولى أي منصب عام، قد أثارتها منظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة)، التي اتهمتها باستغلال النفوذ والفساد التجاري. واعترفت المنظمة بعد ذلك بأن مزاعمها استندت إلى تقارير إعلامية قد تكون كاذبة.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحكومة الإسبانية