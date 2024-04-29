رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الاستمرار في منصبه، بعد أيام من التفكير.



وقال سانشيز- في خطاب متلفز، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية- "قررت الاستمرار بقوة أكبر على رأس الحكومة الإسبانية".



وكان سانشيز قد أعلن بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، أنه سيفكر في إمكانية تقديم استقالته، بعد فتح تحقيق ضد زوجته بيجونيا جوميز، بتهمة استغلال النفوذ والفساد.



وكانت الادعاءات ضد جوميز، والتي لا تتولى أي منصب عام، قد أثارتها منظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة)، التي اتهمتها باستغلال النفوذ والفساد التجاري. واعترفت المنظمة بعد ذلك بأن مزاعمها استندت إلى تقارير إعلامية قد تكون كاذبة.