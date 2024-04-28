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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق منزل في الفيوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل، بقرية الكعابي بمركز سنورس دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتبين انه شب بالطابق الثاني، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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