السيطرة على حريق منزل في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل، بقرية الكعابي بمركز سنورس دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتبين انه شب بالطابق الثاني، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.