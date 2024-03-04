مصرع طفل داخل غسالة ملابس بقرية السليين في الفيوم

شهدت قرية السليين التابعه لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وفاة طفل يدعي مالك احمد ضيف يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا؛ إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله، وتم نقل الجثه الى مشرحه المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد تلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل داخل مسكن أسرتها فى قرية السليين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات

وتبين أن الأم اكتشفت الواقعة عندما حاولت البحث عن طفلها حتى وجدته جثة هامده فى الغسالة فأصابتها الصدمة من هول ما رأته فظلت تصرخ وتبكى إلى أن جاء الجيران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وبسؤال والدة الطفل اقرت بأن طفلها سقط فى الغسالة أثناء غسل الملابس، مما أسفر عن مصرعه.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث،

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.