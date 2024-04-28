ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في إفريقيا.
وتم بحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا، ومناقشة سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم و تحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.

بدوره أكد رئيس هيئة الدواء، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، وخاصة في مجال صناعة الدواء، وأكد على أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.

يأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة  لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر.

IMG-20240428-WA0000
IMG-20240428-WA0000
IMG-20240428-WA0002
IMG-20240428-WA0002
IMG-20240428-WA0001
IMG-20240428-WA0001
الاستثمار في مصر التعاون المشترك الدواء فى مصر السفارة البريطانية بحث سبل التعاون تنمية الموارد البشرية هيئة الدواء المصرية