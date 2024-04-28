رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية سبل التعاون

اجتمع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع نائب مفوض السياسات التجارية للسفارة البريطانية بالقاهرة، ومسئولي السياسات التجارية بالسفارة البريطانية في مصر ونائب مفوض التجارة في إفريقيا.

وتم بحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية للعاملين في الهيئة، والتنسيق لسفر بعض العاملين في الهيئة لتلقي برامج التدريب في بريطانيا، ومناقشة سبل التعاون مع بريطانيا في القطاع الدوائي، وتحديات الشركات البريطانية العاملة في مصر؛ لدعم و تحفيز استثمارها في مصر، وإدخال أدوية جديدة إلى السوق المصري.

بدوره أكد رئيس هيئة الدواء، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني من أجل دعم الاستثمار في مصر، وخاصة في مجال صناعة الدواء، وأكد على أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع قدرات العاملين بالهيئة، وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في كافة المجالات المرتبطة بالعمل الرقابي.

يأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين، والعمل على تحفيز الاستثمار في مصر.

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