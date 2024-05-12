ختام فعاليات اختيار المشروع الفائز للمشاركة بمسابقة "جائزة هالت"

اختتمت جامعة حلوان الأهلية فعاليات اختيار المشروع الفائز للمشاركة بمسابقة "جائزة هالت" Hult prize العالمية لريادة الأعمال والتنمية المستدامة، حيث تنافست ثلاث مجموعات طلابية بتقديم مشروعاتهم التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التلوث البيئي وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية .

نظم الفعاليات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ، وتكونت لجنة تحكيم المشروعات من الدكتوره هدى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالكلية ومنسق البرنامج ، والدكتوره سارة شلش مدرس التسويق بالكلية ، والدكتوره نهال علام مدرس إدارة الأعمال بالكلية.

وقع اختيار اللجنة على مشروع "هنية" ( hanyya ) ، الذي يهدف إلى تقديم طعام صحي منزلي من اختيار المستخدم عن طريق تطبيق إلكتروني ، يستهدف الفئات العاملة والطلبة المغتربين ، وكبار السن، الذين قد يلجأون إلى الطعام السريع غير الصحي، مع مراعاة تغليف الأطعمة بمواد صديقة للبيئة، وتحقيق ٧ نقاط من معايير التنمية المستدامة.

ويتأهل بذلك فريق "هنية" عن جامعة حلوان الأهلية إلى المسابقة النهائية، للمنافسة على "جائزة هالت" والتي تقدر قيمتها بمليون دولار .

ومن جهة أخرى، يشارك مشروع "هنية" ( hanyya )، مع مشروع "جرين هارفست" (Green harvest) الذي تم ترشيحه من برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال فى تصفيات مسابقة "جائزة هالت"، على مستوى مصر مع الفرق الأخرى المنافسة من الجامعات المصرية، والتي تقام بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يوم ١٦ مايو القادم، ومن المنتظر سفر الفريق الفائز للمشاركة في المسابقة النهائية.

يذكر أن مسابقة "جائزة هالت" Hult prize من أكبر المسابقات العالمية التى تقام سنويا، وتقوم بحشد أفكار طلاب الجامعات لحل قضية مجتمعية ملحة، وتقدم جائزتها كرأس مال أولي لمساعدة الفريق الفائز في إطلاق مشروعه .