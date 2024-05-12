إجلاء آلاف المواطنين في كندا جراء انتشار حرائق الغابات

أصدرت السلطات الكندية اليوم /الأحد/ أوامر بإجلاء آلاف المواطنين في مقاطعة "بريتيش كولومبيا" جراء الانتشار الواسع لحرائق الغابات واتساع حجمها خلال الأيام الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي.) أن السلطات حثت المواطنين القاطنين بشمال المقاطعة على التوجه جنوبا بعدما التهمت الحرائق قرابة 17 كيلومترا منذ اندلاعها يوم الجمعة.

ويعد أمر الإجلاء هو الأكبر منذ بداية موسم الحرائق في الولاية، وبلغ عدد النازحين جراء الحرائق حتى الآن 4300 شخصا وفق الإحصاء الحكومي الأخير. وفاقم الجفاف من مخاطر اشتعال حرائق الغابات خاصة مع شدة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت كندا - العام الماضي - عددا قياسيا من حرائق الغابات التي أجبرت عشرات الآلاف على النزوح في مختلف أنحاء ولاية "بريتيش كولومبيا".