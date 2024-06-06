جيش الاحتلال: استهداف مجمع لحماس داخل مدرسة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نفذ ضربة مميتة استهدفت مجمعًا لحماس داخل مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة، حيث أفادت السلطات الصحية في غزة باستشهاد 27 شخصًا على الأقل، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أوردته وكالة "فرانس برس"، بأنَّ "طائرات مقاتلة نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعًا تابعًا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات"، مضيفًا أنه "تمّ القضاء على عدد من المسلحين"، على حد زعمه.

‏واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الخميس، مدرسة السردي التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) المكتظة بالنازحين في مخيم 2 داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لسقوط عشرات الضحايا.