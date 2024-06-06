استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا بغزة

استشهد عشرات الفلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية ليلا على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين بوسط قطاع غزة، وفقا للسلطات الصحية والمكتب الإعلامي التابع للحكومة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة غزة إن المدرسة، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت تؤوي النازحين في النصيرات وقت الغارة.

وقالت السلطات في مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الخميس، إن 39 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات الآخرين، وتخشى السلطات من ارتفاع العدد مع استمرار نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ الغارة الجوية على المدرسة.