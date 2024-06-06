السلطات الصحية بغزة تطالب بمعاقبة المسئولين في جيش الاحتلال عن مجزرة جديدة بالنصيرات

طالبت السلطات الصحية بقطاع غزة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بمعاقبة المسئولين في جيش الاحتلال عن المجزرة الجديدة بالنصيرات.

وقالت، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات تسبب في مجزرة، ولا بد من محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على مجازرهم المتواصلة بحق النازحين الفلسطينيين.

وتوقعت ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة، كما حملت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في القطاع.

ونفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة باستهداف مدرسة تابعة للأونروا بالنصيرات تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.