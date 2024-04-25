وزارة العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع مياه الشرب بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية في قطاع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، وذلك بحضور 26 من المهندسين والفنيين والإداريين.

وتناولت الندوة عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد مدير المديرية، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.

كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح إبراهيم رئيس القطاع، والمهندس محمد لطفي سالم مدير عام المنطقة، والكيميائي سامح محمود مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقطاع ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية.

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