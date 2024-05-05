«السبكى» يبحث مع «اليونيسف» تدريب الكوادر الصحية في محافظات المرحلة الثانية للتأمين الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالسيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف في مصر"، والدكتور معتز صالح، مدير برنامج التغذية باليونيسف، والدكتور مطرب جان، مدير مساعد برنامج الصحة والقائم بأعمال مدير قسم الإبقاء على حياة الأطفال ونمائهم باليونيسف، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور منظمة اليونيسف في مصر، وجهودها المبذولة في دعم الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية في مصر، مُثمنًا التعاون المثمر للمنظمة مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية في البرامج التي تستهدف صحة الأم والطفل والتغذية والبرامج التوعوية لهما في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

بحث اللقاء، عدد من مجالات التعاون بين الجانبين ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الدور الوطني لهيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية عالية المستوى للأشقاء من دولة فلسطين، والمستضافين من الدول الأخرى السودان وسوريا واليمن، وذلك من خلال دعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات التابعة للهيئة بما يعزز قدرتها على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لهم، وضمان الاستدامة وتعزيز موارد الهيئة.

وتناول اللقاء، مناقشة التعاون لتقييم الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية، والمتعلقة بصحة الأم والطفل في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ومتابعة تحسن المؤشرات الصحية لهما، بالإضافة إلى التعاون لوضع أدلة عمل متخصصة في هذا المجال وفقًا لأحدث المعايير الدولية للمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات وتقديم الرعاية المُثلى لصحة الأم والطفل، وبخاصة مع توسع تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات الثانية "دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء" خلال الفترة القادمة.

وتطرق اللقاء، إلى بحث التعاون لتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية في المنشآت الصحية بمبادرة حياة كريمة ومحافظات المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستستفيد منها 12 مليون مواطن في 5 محافظات سالِفة الذِكر، كما أشار إلى أن مشروعات الصحة في مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تطوير العديد من المنشآت الصحية وفقًا لمعايير المنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تُسرع من وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، كما أكد حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على عقد شراكة استراتيجية مع يونيسف مصر والتعاون لمواكبة أحدث التطورات، مؤكدًا مزيدًا من التعاون خلال الفترة القادمة بين الجانبين.

من جانبه، أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة "يونيسف في مصر" بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في سرعة تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإنجازاتها ونجاحها في العديد من نواحي تطور قطاع الرعاية الصحية، ومن بينها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، واستحداث حزم الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز التعاون الدولي، والكثير من النواحي الأخرى.

وأضاف جيريمي هوبكنز، أنه نجحنا بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في تحقيق إنجازات في ملفات عديدة، ومن بينها المنشآت صديقة الطفل، تعزيز التحول الاخضر والاستدامة، تحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل، وكذلك التحول الرقمي، وتابع هوبكنز: قائلًا "أنه نفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية كذراع رئيسي للدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتوسع خدماتها في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2030".

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء مهندس هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على المبادرات والتوعية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية.

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