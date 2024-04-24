أبرزهم محمد سامي ومي عمر.. "الأقربون" أولى بالتلميع في عالم الفن

يُقال إن وراء كل رجل امرأة عظيمة، لكننا نجد في الوسط الفني عكس هذه الحكمة، وهى وراء كل امرأة رجل يساندها، لكي تصبح نجمة صف أول ومضيئة في سماء الفن، كان لعدد كبير من نجمات الفن حظ وفير في هذه النقطة مع أزواجهن المخرجين، المؤلفين والمنتجين حيث يقدموهن للجمهور بطريقة مختلفة والظهور بالشكل اللائق، إذا كانت تقدم للمرة الأولى أو العمل مع زوجها في أكثر من عمل فني محققة النجاح الباهر.

نعرض في هذا التقرير أبرز المخرجين والمنتجين الذين ساعدوا زوجاتهم داخل الوسط الفني

المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر

أشهر ثنائي في الوسط الفني المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، حيث بدأت مسيرتها الفنية على يد زوجها من خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، مع الفنانة غادة عبدالرازق، لتتوالى أعمالها الفنية مع محمد سامي، مثل الأسطورة، كلام على ورق، ولد الغلابة، فيلم تصبح على خير، لؤلؤ، مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021 ومسلسل نعمة الأفوكاتو.

قدم الثنائي مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان، حيث هاجم الجمهور كلا من المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر نظرًا لمساحتها الكبيرة خلال أحداث المسلسل، وانهالت التعليقات حول قتل جميع أبطال العمل ماعدا الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي.

وشنت مواقع التواصل الإجتماعي حملة هجوم كبيرة حيث تم تبادل عدة كوميكس ساخرة من المسلسل بعد قرار المتحدة بوقف المخرج محمد سامي عن العمل، وكانت أبرز التعليقات؛ "اشمعنا!، قتل كل فريق المسلسل وساب مراته، كل ده عشان دي!، محمد سامي قلبه ضعيف ناحية مراته عشان كده محبش يموتها، مسلسل غير جدير بالمشاهدة، محمد سامي يفرض مي عمر على الساحة الفنية".

الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

سطع نجم الفنانة ياسمين رئيس بعد زواجها من المخرج هادي الباجوري بعد أن تعرف عليها عام 2010، وتزوجا ليقدما معًا عدة أعمال تفاعل معها الجمهور، أبرزها: فيلم واحد صحيح، هيبتا، قمر 14 الذي عرض في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ومقرر طرحه في شهر ديسمبر المقبل بدور العرض المصرية.

المنتج محمد مختار والفنانة نادية الجندي

تعاون كل من المنتج محمد مختار والفنانة نادية الجندي سويًا في الحياة المهنية والزوجية، التي شهدت نجاحات كثيرة وكان النصيب الأكبر في حياة نجمة الجماهير من إنتاج محمد مختار.

كانت البداية في فيلم "الباطنية" عام 1980، الذي حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وتوالت الأعمال بينهما والتي كانت أبرزها؛ خمسة باب، وكالة البلح، عذبة الصفيح، المدبح، ملف سامية شعراوي، مهمة في تل أبيب، 48 ساعة في إسرائيل، عصر القوة، شبكة الموت، وغيرها.

حدث الانفصال بين الثنائي لتظهر نجمة الجماهير نادية الجندي وتتحدث عنه، قائلة: "أنا ومحمد مختار دلوقتي اكتر من زوجين، العشرة والحب اللي بينا كبيرة، هو أخ وصديق وأب وبستشيره في كل حاجة وشوفنا مع بعض حاجات كتيرة ونجاحات وهو منتج كويس جدًَا وعنده حس فني".