اليوم.. بيراميدز يخشى انتفاضة فيتوشر في الدوري

يبحث فريق بيراميدز عن انتصار جديد يعزز به صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز عندما يستضيف نظيره مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الأثنين على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الميدر الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لمواصلة الانتصارات وتكرار الفوزعلى مودرن فيوتشر والابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب المنافسين.



في المقابل يخطط فريق مودرن فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفى، إلى تحقيق الفوز لرد الاعتبار من الهزيمة في مباراة الدور الأول وكذلك تصحيح مسار الفريق في الدوري الممتاز في ظل رتاجع النتائج مؤخرا.



ويحتل فريق بيراميدز، صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 17 مباراة، بينما يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الـ11 برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.



قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - عمر رمضان - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

