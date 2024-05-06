أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 مايو 2024

شهدت أسعار الذهب استقرار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 6 مايو 2024، فى محلات الصاغة والأسواق الشعبية وسط احتفال المواطنين بأعياد الربيع ، وتراجع سعر أونصة الذهب عالميًا خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار في البنوك.

سعر الذهب عيار 21



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تساؤلًا ومتابعة من جانب المواطنين، والأكثر استخدامًا، ليسجل في محلات الصاغة 3085 جنيهًا، وما زال السعر متراجعًا مقارنة بالمستوى الذي سجله في يناير الماضي، والذي كان آنذاك بـ4200 جنيه في السوق المحلي.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة والأسواق نحو 3525 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة نحو 24680 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا لتبلغ 2302 دولار.