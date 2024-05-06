جيش الاحتلال يبدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح

أفادت "رويترز" نقلًا عن محطة إذاعة إسرائيلية، بأنّ جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وبحسب "رويترز"، فإنه لم يرد بعد أي تأكيد من جيش الاحتلال.

وخلال الساعات الماضية، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، وبحثا المفاوضات وجهود المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنَّ أوستن وجالانت ناقشا المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين وجهود المساعدة الإنسانية ورفح الفلسطينية.