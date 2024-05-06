غدا.. أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح “غراب”، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة، قد أنهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا رئيسيا، بمراكز المدن، فضلا عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية، وجار تدعيم العمل بـ 47 مركزا مصغرا إضافيا، وتم الإعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تيسيرا على المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح، حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التعامل مع المنظومة وكيفية إدخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة الىأنه طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات والتصالح وتقنين أوضاع لأول مرة وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.

وشهادة بيانات العقار / جهة الولاية.

والتعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.

والتصالج وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها واستقبال طلبات التظلمات.