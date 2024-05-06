رحلة "مهاجر" تنتهي بمفاجأة كبيرة على خشبة مسرح السامر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي " مهاجر" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة لعام 2024.

العرض المسرحي "مهاجر" لفرقة مكتبة امبابة التابعة لفرع ثقافة الجيزة، من إخراج نور عفيفي، وهو مأخوذ عن مسرحية "مهاجر بريسبان" للمؤلف المسرحي چورچ شحادة.

يشارك في العرض إمام الطائي، عمرو أمين، وفاطمة منصور، دراما حركية لـ زياد منصور ، ومروان جلال.

تدور الأحداث برؤية جديدة للرواية الأصلية والمعروفة حول وفاة مهاجر في قرية بلفنتو، كان بحوزته خطابا وحقيبة تحتوي على أموال كثيرة، ويتبين لعمدة القرية أن هذا المهاجر ترك تلك الثروة لابنه غير الشرعي من إحدى نساء القرية، وهنا تنكشف معادن الرجولة أمام شهوة المال وتختلف مواقف الأزواج تجاه زوجاتهم ويتصاعد الصراع لمعرفة شخصية المرأة التي كانت على علاقة بهذا المهاجر الغريب، وتنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.

يذكر أن العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة ،أعضاء لجنة التحكيم مكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، ومهندس الديكور أحمد نور الدين.