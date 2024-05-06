بالفيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية على معظم المحافظات وأمطار في بعض المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضات في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذه القيم تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وقالت "غانم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، إن المنخفض الجوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة ويحجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة: أن مصادر الكتل الهوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا وهو ما يجعل الأجواء اليوم ربيعية في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت، أن البرودة ستكون موجودة خلال فترة الليل، حيث انخفاض قيم درجات الحرارة والصغرى فترة الليل تصل ما بين ال16 إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبالتالي الأجواء مائلة للبرودة خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم نشاطا للرياح فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب للبلاد غير مثير للرمال والأتربة، يساعد على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم على أغلب المحافظات الساحلية.