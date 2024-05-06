أبرزهم الشيبي ورمضان صبحي.. غيابات بالجملة عن قائمة بيراميدز أمام فيوتشر

يفقد فريق بيراميدز عددا من العناصر الأساسية والنجوم المؤثرين خلال مباراة فيوتشر اليوم الأثنين على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن صفوف بيراميدز كلا من المغربي محمد الشيبي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ورمضان صبحي للإيقاف بسبب الطرد في لقاء البنك الأهلي بالدوري حيث قررت لجنة المسابقات إيقاف اللاعب مواجهتين.

كما تشهد قائمة بيراميدز، غياب المدافع الدولي علي جبر والحارس أحمد ميهوب وإسلام عيسى ومحمود زلاكة للإصابة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز 11 برصيد 26 نقطة

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - محمود صابر - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - عمر رمضان

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

