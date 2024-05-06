الفلبين تتعهد بعدم استخدام مدافع المياه في بحر الصين الجنوبي

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف ماركوس، أن الفلبين لا تريد، على الإطلاق، إثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تمامًا.

وقال ماركوس: «لن نحذو حذو خفر السواحل الصيني والسفن الصينية»، مضيفاً أن مهمة «البحرية» الفلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات، ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.

واحتجّت مانيلا، الأسبوع الماضي، على استخدام بكين مدافع المياه ضد السفن الفلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و«مناورات خطيرة»، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.

وتقول الصين: إن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وتمر عبر بحر الصين الجنوبي تجارة قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.

وقالت محكمة دولية، في عام 2016، إن ما تقوله الصين بشأن حقوقها في بحر الصين الجنوبي ليس له أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.