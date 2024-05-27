إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب بالمنيا للمفتى

الإثنين 27/مايو/2024 - 02:59 م

أسدِل الستار على قضية هزت مشاعر الشارع المنياوي، والتي أزهقت فيها روح شاب ثلاثيني، شهيد لقمة العيش، يعمل سائق دراجة بخارية، حيث خرج من منزله ليكسب قوت يومه، فاجتمع عليه أربعة شباب، واستدرجوه إلى منطقة نائية من أجل توصيلهم، ثم قاموا بقتله وأزهقوا روحه بلا رحمة من أجل سرقة دراجته البخارية فرّوا هاربين، ولم يرحموا ضعفه وقلة حيلته، لكنهم سرعان ما سقطوا في أيدي العدالة.

أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق المتهمين في القضية رقم 10013 لسنة 2019، والمقيدة برقم 271 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها أربعة أشخاص بالقتل وسرقة دراجة بخارية، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام ثلاثة متهمين سبق معاقبتهم بالإعدام شنقًا، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام ثلاثة متهمين والسجن عشر سنوات للرابع، بعد أن ارتكبوا واقعة استدراج شخص وقتله لسرقة دراجته البخارية في دائرة مركز شرطة بني مزار عام 2019.

ترجع أحداث الواقعة إلى 26 يناير 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة سيد. ر. ف، 34 سنة، سائق دراجة بخارية، في إحدى المناطق النائية، مصابًا بطلق ناري وطعنات وكسور.

وتبين من تحريات البحث الجنائي قيام حسين. م. ح، ومصطفى. س. ع، ومحمد. ع. ش، ومحمد. ف. ع بارتكاب الواقعة واستدراج المجني عليه بقصد توصيلهم إلى أحد الأماكن النائية، وعقب الوصول قاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض والناري قاصدين إزهاق روحه لسرقة دراجته البخارية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.