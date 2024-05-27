كلاسيكو السعودية.. تشكيل هجومى متوقع لـ اتحاد جدة أمام النصر

يحل فريق اتحاد جده، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، ضيفًا ثقيلاً على نظيره النصر، فى كلاسيكو السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة دورى "روشن".

ويسعى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفنى لفريق الاتحاد، لتحقيق الانتصار فى مباراته الأخيرة، بعد فوزه فى الجولة الأخيرة على نظيره الضمك بأربعة أهداف لهدف.

تشكيل اتحاد جده المتوقع

ومن المتوقع ان يخوض اتحاد جده كلاسيكو السعودية بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – حسن كادش – سعد الموسى – فواز الصقور

خط الوسط: فيصل الغامدي – عوض الناشري – نجولو كانتي

خط الهجوم: جوتا – طلال حاجي – أحمد الغامدي.

اتحاد جده يبحث عن التأهل الأسيوى



ويتنافس فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة، مع التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 56، على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2.

وسيقاتل الاتحاد صاحب المركز الخامس بـ 54 نقطة لانتزاع النقاط كاملة، على أمل تعثر التعاون الرابع في مواجهة الاتفاق لاقتحام المربع الذهبي وضمان مقعد في دوري أبطال آسيا 2.



وعلى الجانب الآخر، يبحث النصر فى كلاسيكو السعودية، عن الفوز فى مواجهة الليلة فى اختباره الصعب، من أجل مصالحة جماهيره، وذلك أمام نظيره الاتحاد، الذى يسعى لخطف المقعد المؤهل لبطولة كأس آسيا 2.

ويبحث فريق النصر عن الفوز فى تلك المباراة رغم انها تحصيل حاصل أمام الاتحاد ، لكنها تحمل إثارة كبيرة، وذلك لمصالحة جماهيره الحزينة بعد موسم غير موفق.



ويحتل فريق النصر وصافة ترتيب الدورى السعودى برصيد 79 نقطة، خلف الهلال البطل بفارق 14 نقطة.



وتختتم مساء اليوم الأثنين، منافسات الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، عندما تقام الجولة الأخيرة بين جميع الفرق فى توقيت واحد، يتنافس فيها أكثر من فريق على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2، وعلى مقعد البقاء فى الدورى للموسم المقبل.

وحصد فريق الهلال لقب الموسم الحالى للمرة الـ 19 فى تاريخه، وللمرة السادسة فى آخر 8 مواسم، بعد ان حصد 93 نقطة، خلال 33 جولة لم يتذوق فيها طعم الهزيمة، وتعادل فى 3 جولات، وهز شباك خصومه بـ 99 هدف، كأقوى خط هجوم فى الدورى حتى الآن، وأقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 22 هدف فقط.



كما يتنافس 4 فرق، وهم الرياض صاحب المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، وأبها صاحب المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، والطائى صاحب المركز الـ 16 برصيد 31 نقطة، والأخدود صاحب المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة، على الهروب من المقعدين المخصصين للهبوط لدورى الدرجة الأولى.