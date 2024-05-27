أعلن عنه إيلون ماسك.. مواصفات وسعر كمبيوتر Grok العملاق

كشف إيلون ماسك مؤخرًا للمستثمرين عن خطط شركته الناشئة xAI لبناء حاسوب عملاق بحلول خريف 2025، والذي سيسهم في تطوير نسخة متقدمة من روبوت المحادثة Grok. حسب تقرير موقع "ذا إنفورميشن"، أشار ماسك إلى أن هذا الحاسوب العملاق سيكون بمثابة "مصنع عملاق للحوسبة"، معتمداً على عشرات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) من طراز NVIDIA H100، بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات.

الحاسوب العملاق الذي يخطط إيلون ماسك لبنائه من خلال شركته الناشئة xAI سيعتمد على مواصفات تقنية عالية وتكلفة كبيرة، وسيكون له دور محوري في تحسين وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. إليك بعض التفاصيل حول مواصفاته، تكلفته، وكيف سيساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي:

مواصفات الحاسوب العملاق

وحدات المعالجة الرسومية (GPUs):

طراز: NVIDIA H100

العدد: لا يقل عن 100,000 وحدة معالجة رسومية، مما يمثل زيادة بخمسة أضعاف عن العدد المستخدم حاليًا في تدريب الإصدار الثاني من Grok.

الأداء والقوة: من المتوقع أن تكون مجموعة وحدات المعالجة الرسومية المخطط لها على الأقل أربع مرات أكبر من أي شيء يستخدمه المنافسون حاليًا، مما يعني أن الحاسوب سيكون قادرًا على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة عالية.

التكلفة المقدر: تصل إلى مليارات الدولارات.

تعتبر وحدات NVIDIA H100 من أغلى وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة حاليًا، وتحتاج البنية التحتية الداعمة لمثل هذا النظام إلى استثمارات ضخمة تشمل الطاقة، التبريد، والصيانة.

كيف سيساعد الحاسوب العملاق في تطوير الذكاء الاصطناعي

تسريع عمليات التدريب، من زيادة عدد وحدات المعالجة الرسومية ستمكن من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع وبسرعة أكبر، مما يحسن من كفاءة وأداء هذه النماذج. تحسين جودة النماذج: سيمكن الحاسوب العملاق من تطوير نماذج لغوية أكثر تعقيدًا وذكاءً، قادرة على التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا وتحليل البيانات بشكل أعمق وأدق. دعم تطوير الإصدارات المستقبلية: سيساعد الحاسوب في تطوير الإصدار الثالث من Grok، والذي من المتوقع أن يكون أكثر تطورًا من النسخ الحالية، مع قدرات تحليلية ومعالجة أفضل. التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي: سيتمكن xAI من تقديم حلول متقدمة في مجالات متنوعة مثل معالجة الصور، الرسوم البيانية، والنصوص، مما يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة ومبتكرة في الذكاء الاصطناعي. التفوق على المنافسين: بوجود بنية تحتية قوية ومتقدمة، ستتمكن xAI من التفوق على منافسيها وتقديم خدمات ونماذج ذكاء اصطناعي بمستوى أعلى من الجودة والدقة.

بناء هذا الحاسوب العملاق يمثل خطوة استراتيجية كبيرة لشركة xAI بقيادة إيلون ماسك، حيث سيعزز من قدرة الشركة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، مما يسهم في تقديم حلول أكثر تطورًا ودقة لمختلف التطبيقات. هذه الخطوة تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها تعد بوضع xAI في مقدمة الشركات الرائدة في هذا المجال.