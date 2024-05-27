فودافون مصر تستثمر 7 مليارات جنيه لتطوير الشبكة والبنية التحتية

أعلن أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في "فودافون مصر"، أن الشركة استثمرت أكثر من 7 مليارات جنيه خلال العام الحالي في تطوير الشبكة.

وكشف عصام عن إنشاء 700 محطة محمول جديدة منذ مارس 2023 وحتى أبريل الماضي، ضمن خطة التوسع العمراني التي تنفذها الدولة المصرية.

وأشار عصام إلى أن "فودافون مصر" تتصدر قائمة شركات المحمول في نسبة تغطية خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات في مصر.

من جهة أخرى، حصلت "فودافون مصر" على جائزة أفضل شبكة محمول في مصر في خدمة عملاء الإنترنت الأرضي فائق السرعة من شركة "أوملود" الألمانية، المتخصصة في قياس جودة أداء مشغلي الهاتف عالميًا، وذلك عن الفترة من أغسطس 2023 حتى يناير الماضي.

وصرح كاتلين بوليجا، نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الشبكات والتكنولوجيا، بأن "أوملود" تعتمد على قياس أداء شبكات المحمول ككل دون التركيز على عنصر محدد، وتجمع بيانات من استخدامات العملاء لمختلف التطبيقات لمدة 6 أشهر متصلة قبل إصدار النتائج.

وأضاف بوليجا أن "أوملود" تقيم أداء شبكات المحمول حول العالم من 1000 نقطة، وسجلت فودافون مصر 702 نقطة، مشيرًا إلى أن أعلى درجة كانت 950 نقطة لصالح مشغل في هولندا.

كما أوضح أن هناك شركتين أخريين متخصصتين في قياس أداء شبكات المحمول بطرق مختلفة، وهما "أوكلا" و"أوبن سيجنال".