قرار من محكمة مدريد بشأن بطولة السوبر ليج

أنصفت محكمة مدريد التجارية رقم 17، بطولة السوبر ليج الأوروبية، بعد ان قضت بأن الفيفا واليويفا قد استغلا هيمنتهما بشكل غير قانوني، ويجب عليهما التوقف عن سلوكياتهما المناهضة للمنافسة.

دعوى ضد فيفا ويويفا

ورفعت شركة السوبر ليج الأوروبية (ESLC) دعوى ضد اليويفا والفيفا، وخلصت القاضية إلى أن الدعوى مبررة جزئيا، وحكمت بأن الاتحادين استغلا هيمنتهما، ومنعا المنافسة الحرة في السوق الرياضى.



حكم محكمة مدريد

وذكرت المحكمة العليا في مدريد، إن الفيفا واليويفا يمنحان أنفسهما "سلطة تقديرية لحظر المشاركة في بطولات بديلة وفرض قيود غير مبررة"، مما ينتهك المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

وقبلت القاضية جزئيا الطعن المقدم من شركة ESLC، التي أعلنت في 2021 عن تأسيس "سوبر ليج أوروبية"، ضد قرار اليويفا والفيفا، اللذين أعلنا منذ البداية أنهما سيستبعدان من بطولاتهما، أي أندية أو لاعبين يشاركون في المشروع الجديد.

قرارات المحكمة

ومن ضمن قرارات المحكمة، التي يمكن الاستئناف على حكمها أمام الدائرة 28 من محكمة مدريد الإقليمية، ألزمت اليويفا والفيفا، بالتوقف عن السلوكيات المناهضة للمنافسة، وتمنعهما من "تكرارها في المستقبل".

كما تلزمهما "بإزالة جميع آثار السلوكيات المناهضة للمنافسة التي حدثت قبل أو خلال مدة هذا الإجراء، الذي بدأ في 18 أبريل 2021".

وتتطابق هذه الأحكام، مع قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.



وخلصت المحكمة الإسبانية إلى أن المواد 22 و70 و71 و72 و73 من لوائح الفيفا، والمادة 6 من لائحة الفيفا للمباريات الدولية، والمواد 49 و51 من لوائح اليويفا، تتعارض مع المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإطار القانوني والسوابق القضائية لسوق المنافسة في الاتحاد الأوروبي.