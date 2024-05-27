إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة في الدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق السماوي الذي يخوض به مباراة الجونة بعد قليل في الدوري الممتاز.

ويحل فريق الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود صابر - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة من أصل 21 خاضها حقق الفوز في 15 وتعادل في 5 وتعادل مرة واحدة، بينما يمتلك فريق الجونة 30 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

غيابات بيراميدز أمام الجونة

وشهدت قائمة بيراميدز غيابات بالجملة أهمها النجم رمضان صبحي بعد قرار إيقافه من جانب الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، كما يغيب أيضا الحارس أحمد الشناوي والقائد علي جبر وقبل الدفاع أسامة جلال والظهير الأيمن أحمد فتحي لأسباب مختلفة.