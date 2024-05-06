الأهلي يفحص عمرو السولية قبل موقعة الاتحاد السكندري

يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي لفحص طبي من قبل طبيب الفريق على هامش مران فريقه اليوم، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له بعد شكواه من إجهاد عضلي قبل انطلاق مباراة الأهلي الماضية ضد الجونة، وتسببت فى استبعاده من التشكيل الأساسي ومشاركة كريم نيدفيد بدلا منه.

وكان مقررا أن يشارك عمرو السولية أساسيا فى وسط الأهلي مع إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، قبل أن يشكو من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، ليتم استبداله من التشكيل ودخول كريم نيدفيد بد منه، وتحدد الفحوصات التي سيخضع لها اليوم مدة غيابه وبرنامج التأهيل الخاص به.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً بثلاثية دون رد على الجونة في اللقاء الذى جمعهما مساء السبت بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل الثلاثية الحمراء إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا.

ويستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب رامي ربيعة عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويعود ربيعة لدعم خط دفاع الأهلي في مباراته المهمة أمام زعيم الثغر التي يتطلع للفوز بها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.