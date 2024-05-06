اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الاثنين امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 21 درجة.