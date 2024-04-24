وزير التنمية المحلية: انتهاء 3 دورات تدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأربعاء، بانتهاء فعاليات ٣ دورات تدريبية تضمنها الأسبوع الثاني والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023 /2024 وهي: دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، واستفاد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودورة ريادة الأعمال واستفاد منها 28 متدرب من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي واستفاد منها 44 متدرب من مديري التخطيط بالمدن والمراكز.

ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات وبناء القدرات والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.

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