قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الثلاثاء، أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية المعدية بإدكو بمحافظة البحيرة، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الهيئة العامة لقصور الثقافة في بيان لها اليوم الأربعاء: أنه بدأت الفعاليات صباحا بالنادي الاجتماعي بالمعدية بتنفيذ عدد من الورش الفنية قدمها فنانو قصور الثقافة وشارك فيها مجموعة من طلاب المدارس، منها ورشة اصنع عروستك بنفسك، وورشة الإستنسيل، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه، وورشة تلوين.

وشهدت القافلة عددا من اللقاءات التثقيفية حول عدة قضايا، منها محاضرة عن "أهمية الزراعة في النمو الاقتصادي"، شارك بها ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية، وتحدث عن أهمية الدور الذي تقوم به الزراعة في دعم الدخل والتنمية وتوفير الأمن الغذائي كما تناول أهمية دور الفلاح، وعقدت محاضرة عن دور الثقافة في تنمية المجتمع والارتقاء بالمواطن، تناول خلالها علي توتو الجانب التوعوي والتثقيفي وأثره الكبير في نشر القيم الإيجابية في المجتمع، وتضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "التنمر" لعبد الوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة المحمودية، تحدث بها عن التنمر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وعدد المحاضر أنواع التنمر وأسبابه مشيرا لضرورة التوعية المستمرة لمواجهته ونبذه.

وفي الفترة المسائية أقيمت ورشة اكتشاف مواهب، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المنشد أسامة علام قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية منها ميدلي جماعي في حب الرسول، مدد يا نبي، برضاك يا خالقي، المسك فاح، أول كلامي، يا صلاة الزين، نسمات هواك" وغيرها من الأغاني الدينية وسط تفاعل وإقبال كبير.

القافلة تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني بالتعاون مع مركز ومدينة إدكو، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستمر القافلة في تقديم فقراتها على مدار ثلاثة أيام بالقرية.

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