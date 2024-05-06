تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة بالتزامن مع فصل الربيع

كثَّفت أجهزة مدن الصالحية الجديدة، وسوهاج الجديدة، والشروق، والعبور، أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، مع عيد شم النسيم، وبالتزامن مع فصل الربيع.

وفي هذا الإطار، كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، مسئولي إدارة الزراعة برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق في مختلف أنحاء المدينة، لتشمل إعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن هذه الجهود ستسهم في توفير متنفس طبيعي للمواطنين، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأماكن الخضراء خلال احتفالات عيد شم النسيم، كما تأتي الأعمال في إطار جهود تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة، وأن توفير مساحات خضراء جميلة يساهم في تحسين الجودة البيئية للمدينة.

وحرص المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على الاهتمام بتجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بالمزروعات وريها وتسميدها وتبديل التالف منها.

كما طالب رئيس الجهاز بصيانة أعمدة الإنارة بجميع الحدائق، وعلى الفور قامت شركة صيانة الكهرباء بإعادة هيكلة وتأهيل أعمال الكهرباء بجميع الحدائق، وقد تم البدء بحديقة ألفا أمام جامعة ميريت، وتم إعادة دهانات أعمدة الإنارة والبرجولات، وتم تركيب لمبات موفرة.

وأضاف المهندس محمد عبد الله، أنه تم استبدال المزروعات التالفة، وقص النجيلة ونزع الحشائش الضارة، وتقليم الأشجار وتنظيف الزراعات وري المزروعات وتسميدها استعداداً لاستقبال المواطنين، حيث إن مدينة سوهاج الجديدة تعتبر هى المتنفس الوحيد لأهالى محافظة سوهاج، نظراً لكونها أهم وأجمل المتنزهات التي يقصدها أهالي محافظة سوهاج في الأعياد والمناسبات.

وفي مدينة الشروق، واصل قطاع الزراعة والتجميل بجهاز المدينة، خطة أعمال الرعاية والصيانة للمسطحات الخضراء بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس على سعد، رئيس الجهاز.

وأوضح المهندس على سعد، أنه تم تكثيف الأعمال بمناطق الخامسة والسادسة عمارات، والعائلي، والشباب، وسكن مصر، والمحور الغربي، ومدخل 1 السويس، و 2 الإسماعيلية، وجارٍ تدعيم وتكثيف حملات الرعاية بالمزروعات بأنحاء المدينة كافة، حيث تتم الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل، والمهندس نبيل جريدة، مدير الزراعة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار أعمال صيانة كافة المسطحات الخضراء بالمدينة، ورفع كفاءتها لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين وخلال عيد شم النسيم، وفصل الربيع، وللحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية للمدينة، وذلك في إطار السعى الدائم من جهاز المدينة لإضفاء المظهر الجمالي اللائق.

وقال: إنه بمجهودات إدارة الزراعة تم عمل الصيانة اللازمة الدورية والقص والري للمسطحات الخضراء بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الرئيسي والحي السادس أمام الـ ١٠ عمارات الإسكان المتميز، وكذلك تم توريد وزراعة كامل المسطح بأشجار وشجيرات مزهرة.

d30ffe99-ab22-40a7-ae85-0eb6b381fa0e

335bc13e-a67c-4424-8fe7-b4b539ff5bde

402e5b73-77f4-4f64-9ca5-29ee5989f910

6414ebaf-513e-4ca2-8c4e-e5e59367cafb

3d13abef-57fb-40d0-89ee-724d09307dad

6fe7859a-d104-4ecb-9802-7bdc602bf647

0253b974-2d68-4fc0-9816-8b8d704d8eb9

b2efd72b-f4d8-4176-9963-cf1d109acd4f

6303043e-e1cd-4b2d-8f16-e3faabf21d9f

c094b05f-60d2-4ee1-9bb4-014872383a63