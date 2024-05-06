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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مصرع 14 شخصا جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

فيضان
فيضان
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان وفاة 14 شخصا بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية.

ونقلت قناة “طلوع” الأفغانية عن المتحدث باسم الهيئة جنان سايق القول: إنه نتيجة الفيضانات والأمطار التي ضربت 14 إقليما، تدمر 140 منزلا سكنيا كما نفقت أكثر من 2000 رأس ماشية.

وأضاف: "خلال الثلاثة أيام الماضية، وبسبب الأمطار، توفى 14 مواطنا، وفُقد شخص كما تضرر 140 منزلا بصورة كاملة أو جزئية".

كما أعلن محمد أشرف المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أن بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

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